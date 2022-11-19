MikroTik PWR-LINE EU (PL7400)

19 ноября 2022, 11:42

Інтелектуальний адаптер живлення призначений для пристроїв MikroTik із портом microUSB.

Технологія HomePlug AV (PowerLine, PCL) - це прогресивний спосіб підключення мережевих пристроїв та передачі даних через домашній або офісній електричний дріт. Для роботи потрібно щонайменше два PowerLine адаптери. Один із них підключається безпосередньо до LAN порту роутера, а другий до електричної розетки у приміщенні зі слабим сигналом, або ж повною його відсутністю. Вони будуть пов'язані між собою через лінію електропередачі.

Підтримувані пристрої

hAP lite (RB941-2nD), hAP ​​mini (RB931-2nD), hAP ​​lite tower (RB941-2nD-TC), mAP (RBmAP2nD) та mAP Lite (RBmAPL-2nD).

Підключіть PL7400 до електричної розетки, а потім - кабель USB для живлення підтримуваного пристрою MikroTik. Вимкніть старий microUSB та замініть його PWR-LINE адаптером. Пристрій живиться від USB, але новий інтерфейс Ethernet працює через електричну мережу. Підключіть другий пристрій PWR-LINE у будь-якому місці вашого будинку чи офісу, і пристрої з'єднаються без LAN мережі, що розширить зону покриття Wi-Fi без прокладання додаткового кабелю. На відміну від Wi-Fi репітерів, для PWR-Line пристроїв стіни є перешкодою. Після синхронізації встановлюється з'єднання зі швидкістю передачі 100 Мбіт/с.

Адаптер PL7400 сумісний з PWR-LINE AP та новітніми версіями продуктів з microUSB роз'ємами. Оновлення програмного забезпечення MikroTik RouterOS до v6.44 і вище активує функціонал PWR-LINE (підтримується пристроями Mikrotik із серійними номерами, що закінчуються на /9xx, а також деякими раніше виготовленими пристроями із серійними номерами, що закінчуються на /8xx).

Основні характеристики

PLC чіпсет - AR7420;

Швидкість передачі pwr-line - 100 Мбіт/с;

Підтримувані формати вхідної напруги - 100 – 240 V;

Тип кабелю - USB;

Довжина кабеля - 150 см;

Тип штекера - тип C (зазвичай використовується в Європі, ↪Південній Америці та Азії);

Діапазон температур - -20°C .. +60°C;

Габарити - 50x68x33 мм.



Більше новин від Мегатек - https://www.facebook.com/Megatech.Distribution