18 октября 2022, 13:45

Презентація нового MikroTik hAP ax2 (відео)

Коротка відео презентація нового MikroTik hAP ax2.

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