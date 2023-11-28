В Україну повернули "скіфське золото", вивезене з Криму у 2013 році

28 ноября 2023, 15:45

В червні 2013 року 565 музейних предметів так званого «скіфського золота» були передані до музею Алларда Пірсона – археологічного музею.

Амстердамського університету (Королівство Нідерланди) з фондових колекцій Кримських республіканських музейних установ. Це було зроблено з метою експонування на виставці «Крим – золотий острів у Чорному морі», яка проходила з 6 лютого по 28 травня 2014 року.



Однак, після закінчення терміну дії контракту культурні цінності, які є власністю держави Україна, не були повернуті у зв’язку з тимчасовою окупацією АР Крим.

Наразі колекція кримських музеїв повернулася з Королівства Нідерланди до України.