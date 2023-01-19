Посольство РФ визнало Крим частиною України

Посольство Росії у Швеції у вівторок, 17 січня, опублікувало на офіційній сторінці у Twitter карту, на якій Крим позначений як територія України.
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