Посол Китаю в ЄС підтримав звільнення Криму

30 июня 2023, 13:15

Посол Китаю в Європейському Союзі Фу Цун заявив, що КНР не відкидає підтримки прагнення України вийти на кордони 1991 року та повністю відновити територіальну цілісність, включно з Кримом.

Дипломат, відповідаючи на питання про повернення всіх захоплених росіянами територій, відповів: "Не бачу причин, чому ні"."Ми поважаємо територіальну цілісність усіх країн. Тому, коли Китай встановлював відносини з колишнім Радянським Союзом, ми так і домовилися. Але, як я вже сказав, це історичні питання, які мають бути обговорені та вирішені Росією та Україною, і це те, за що ми виступаємо", – сказав Фу Цун.Додамо, інші китайські чиновники зазвичай утримуються від прямої відповіді на питання російської агресії проти України.