ЗСУ отримали вогневий контроль над усім Кримом

8 августа 2023, 14:45

Окупанти бояться ударів з HIMARS і застосування ракет Storm Shadow. Втім, це не весь арсенал наших військ, вважає представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

"Вже сьогодні на карті окупованого Криму немає жодної точки, куди б не могли дістати Збройні Сили України. Чим – нехай зараз думають вороги", – зазначив він.Братчук додав, що ЗСУ не використовують свої можливості на повну потужність, оскільки намагаються вберегти мирних жителів."Вогневий контроль над Кримом є. Чому не так активно, як кому б це хотілося? Тому що ми пам'ятаємо, що там є цивільне населення. Крим перенасичений військовими об'єктами. Тому ще раз прошу і звертаюся до кримчан: будь ласка, перебуваєте подалі від військових об'єктів або інформуйте про те, де знаходяться будь-які військові об'єкти", – наголосив він.