29 февраля 2024, 13:45

Франція хоче відправити війська в Україну в обхід НАТО, – прем&#700;єр

Силами французьких військових хочуть захистити кордони України, покращити протиповітряну оборону, а також навчати українську армію, заявив Габріель Атталь.


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