Країни Балтії, Польща, Фінляндія та Норвегія домовилися створити "стіну дронів"

27 мая 2024, 14:45

Ця система дозволить захиститися від провокацій з боку недружніх країн і запобігти контрабанді, - каже міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

"Це дрони, які дозволяють нам стежити за ситуацією зверху і бачити набагато далі, ніж можуть наші системи спостереження. Але також була запроваджена інша частина технології, яка дозволить нам захистити наші країни та наші кордони від безпілотників інших країн, які мають на меті шпигувати за нашою інформацією, здійснювати провокації та організовувати контрабанду" - додала Білотайте.