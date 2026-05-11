ГлавнаяНовости
11 мая 2026, 12:45

Українську мову вперше додали до держіспиту у Польщі

У 2026 році українську мову у Польщі можна буде скласти на матурі як сучасну іноземну мову.

Для українських абітурієнтів результати НМТ та атестати й надалі перераховуватимуть для вступу до польських вишів.


Оцените новость:
  • 0 оценок