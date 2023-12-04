У Бразилії ухвалили закон, який згенерував ChatGPT, — AP

4 декабря 2023, 16:15

Депутат Раміро Росаріо попросив чат-бота скласти законопроект, щоб у Порту-Алегрі не брали гроші з людей за лічильники води, які вкрали. Потім він презентував цей проект колегам без змін.



Авторство ChatGPT стало відомим іншим радникам, меру та населенню лише після того, як закон був одноголосно прийнятий.