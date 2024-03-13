13 марта 2024, 11:45

ChatGPT справляется лучше чем врачи

В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Internal Medicine, сравниваются ответы ChatGPT на вопросы о здоровье и ответы врачей.



Группа лицензированных медицинских экспертов выбрала ответы ChatGPT в 79% случаев, посчитав, что они более точны по качеству и, что самое интересное, в них содержится больше эмпатии к пациентам! Ответы были в 10 раз "эмпатичнее" у ChatGPT, чем у врачей.

