26 марта 2025, 11:15

23-летний парень из Казахстана за 10 минут выиграл суд с помощью ChatGPT

В 2024 году житель Алматы получил штраф за нарушение ПДД, когда отвозил маму в больницу. Парень решил, что наказание несправедливо, поэтому решил подать в суд, обратившись за помощью к ChatGPT.



ИИ составил иск и подсказывал ему ответы на вопросы судьи в режиме реального времени. Заседание длилось всего 10 минут, и суд отменил штраф.

