Во Львовской области мальчик вызвал полицию испугавшись мобильной игры

6 августа 2024, 11:45

Правоохранительным органам он сказал, что у него дома есть черная тень, которая ему улыбается, а он сам - весь в крови. Парню это все показалось, ведь он был под влиянием страшной мобильной игры.



Суд признал виновной маму в уклонении от родительских обязанностей и назначил штраф - 850 грн.