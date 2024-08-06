6 августа 2024, 11:45

Во Львовской области мальчик вызвал полицию испугавшись мобильной игры

Правоохранительным органам он сказал, что у него дома есть черная тень, которая ему улыбается, а он сам - весь в крови. Парню это все показалось, ведь он был под влиянием страшной мобильной игры.

Суд признал виновной маму в уклонении от родительских обязанностей и назначил штраф - 850 грн.


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