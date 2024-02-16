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16 февраля 2024, 14:15
На Киевщине мальчик проглотил пулю
Инцидент произошел в Белогородке, что в Бучанском районе.
Мальчик не смог объяснить, как проглотил пулю. Медики провели рентгенографию и определили местонахождение предмета, чтобы избежать осложнений во время операции.
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