На Киевщине мальчик проглотил пулю

16 февраля 2024, 14:15

Инцидент произошел в Белогородке, что в Бучанском районе.

Мальчик не смог объяснить, как проглотил пулю. Медики провели рентгенографию и определили местонахождение предмета, чтобы избежать осложнений во время операции.