16 февраля 2024, 14:15

На Киевщине мальчик проглотил пулю

Инцидент произошел в Белогородке, что в Бучанском районе. 

Мальчик не смог объяснить, как проглотил пулю. Медики провели рентгенографию и определили местонахождение предмета, чтобы избежать осложнений во время операции.
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