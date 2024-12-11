Влияние формы и веса пуль на точность стрельбы

11 декабря 2024, 13:55

Небольшие пули для пневматической винтовки необходимо выбирать осознанно, обращая внимание на их форму и вес. Эти характеристики сказываются на аэродинамике, точности стрельбы, скорости, траектории, пролетаемой максимальной дистанции. Поскольку самым распространенным калибром являются пульки 4.5 мм, рассмотрим на их примере, как правильно выбрать товар, чтобы остаться довольным результатом после применения воздушки.

При выстреле за счет энергии поршневого механизма высвобождается большая энергия. Она воздействует на снаряд, чтобы он начал движение с высокой скоростью. При этом движущемуся телу приходится преодолевать воздух, создающий сопротивление. Чем обтекаемее форма пули, тем лучшее ее аэродинамика. С улучшением аэродинамики снижается сопротивление, что помогает сделать полет снаряда контролируемым, а также стрелять на большие дистанции. В конечном итоге за счет стабильности в полете повышается точность.

Поэтому:

Пули для воздушек с тупым (плоским) концом используются только для коротких дистанций 10-20 м.

Версии с крестообразными прорезями показывают более стабильный результат при полете по предсказуемой траектории, поскольку воздух заходит в пазы, стабилизируя движение снаряда. Но такие модели тоже подходят только для коротких дистанций.

Снаряды с полусферической формой держатся более стабильно, ведь воздух равномерно распределяется по сторонам.

Варианты с заостренным или конусным кончиком выдают самые лучшие результаты, сохраняя высокую проникающую силу.

Но при выборе пулек 4.5 мм для пневматики важна не только форма. Вторая ключевая характеристика – вес снаряда.

Чтобы пули калибра 4.5 мм показывали хороший результат на 50-70 м, необходимо правильно подобрать их вес. Слишком тяжелые снаряды не смогут пролететь такое расстояние, четко следуя курсу. Постепенно траектория начнет смещаться из-за воздействия ветра, а когда пуля долетит до цели, ее скорость настолько окажется низкой, что утратит пробивную силу.

Слишком малый вес тоже негативно сказывается на результатах стрельбы при больших дистанциях. В этом случае энергия выталкивает легкий снаряд на высокой скорости, но из-за этого чаще всего случается срыв, ведь пазы у пневматики неглубокие. Тогда пулька движется неконтролируемо.

Масса пули для калибра 4.5 мм возможна от 0,25 до 1.32 г. Опытным путем установлено, что для дальних дистанций необходимо выбирать снаряды весом 0,50-0,62 г. Тогда достигается высокая скорость, пуля летит по заданной траектории, сохраняется высокая проникающая сила при поражении цели.

Вот некоторые примеры разных типов пуль для калибра 4.5 мм, демонстрирующие неплохие результаты:

• H&N Baracuda Hunter Extreme – товар от немецкого производителя. Имеет крестообразный оголовок, массу 0,62 г и рассчитан на энергию 16 Дж. Хорошо себя проявляет на дистанциях до 50 м.• JSB Diabolo Exact – пульки с закругленным торцом и весом 0,54 г от чешского бренда. Подходят для охоты с экстремальных расстояний до 200 м.• H&N Hornet – масса пули 0,62 г. Рассчитана на энергию винтовки 8 Дж. Форма отличается латунным острием для высокой пробиваемости. Хорошая точность при дистанциях до 30 м.

Дополнительно узнать, как проявляют себя такие пули для пневматики в стрельбе можно из отзывов охотников и спортсменов.

Баллистический коэффициент – это еще одна характеристика летательного снаряда. Она рассчитывается на основании калибра, веса, коэффициента формы от эталонного значения. Чем ниже баллистический коэффициент, тем выше скорость и больше дальность полета пули. Все это можно прочитать в дополнительных характеристик, выбирая товар для своей воздушки.