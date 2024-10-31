В Украине впервые пересадили часть печени пятимесячному ребенку

31 октября 2024, 13:15

Врачи «Охматдета» выполнили уникальную операцию, ставшую единственным шансом для ребенка выжить. Для этой операции медики консультировались с коллегами из Японии и Кореи.

Маленький Матвей был рожден недоношенным — на 36 неделе беременности. У ребенка обнаружили редкий порок развития — билиарную атрезию, при которой желчный пузырь и желчные протоки в печени отсутствуют.В «Охматдет» мальчик попал в четыре месяца, в критическом состоянии. Из-за печеночной недостаточности у него также начали отказывать почки.Трансплантация длилась почти сутки: сначала взяли орган от мамы, а затем пересадили его мальчику.После трансплантации Матвей прошел непростой период реабилитации. Сейчас мальчика уже выписали домой.