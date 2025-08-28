Ученые впервые пересадили лёгкие свиньи человеку

28 августа 2025, 10:45

Группа китайских учёных провела первую в мире пересадку лёгкого, полученного от генетически модифицированной свиньи, пациенту в состоянии клинической смерти.

Оно не вызвало немедленной реакции отторжения, что подтверждает перспективность использования органов животных для ксенотрансплантации, сообщает Nature Medicine.Имплантированный орган сохранял функциональность и жизнеспособность в течение 216 часов. Трансплантация этого органа представляет особую сложность из-за постоянного контакта с воздухом и микроорганизмами.Kёгкое пересадили 39-летнему мужчине с диагностированной клинической смертью после инсульта. На третьи сутки медики обнаружили антитела к тканям свиньи, признаки воспаления и потенциальные повреждения, связанные с иммунным ответом. Эксперимент был прекращен.Эксперты подчеркивают, что этот успех является лишь частичным. Называя работу многообещающей, но отмечая, что пересаженные легкие пока не способны самостоятельно поддерживать жизнь пациента.