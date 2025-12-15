15 декабря 2025, 9:15

Евросоюз согласился заморозить российские активы на бессрочный срок

«Мы посылаем России четкий сигнал о том, что до тех пор, пока продолжается эта жестокая агрессивная война, издержки России будут расти. Это мощный сигнал Украине: мы хотим убедиться, что наш храбрый сосед станет еще сильнее на поле боя и за столом переговоров», - заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.



При этом Бельгия, Болгария, Италия и Мальта заявили, что "решение по использованию активов РФ для Украины должно быть принято на саммите" ЕС, сообщает Reuters.

