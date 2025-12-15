Time назвал человеком года "архитекторов ИИ"

15 декабря 2025, 9:45

Как пишет журнал, 2025 год стал годом, когда в полной мере раскрылся весь потенциал искусственного интеллекта и когда стало ясно, что "обратного пути не будет".

"За то, что подарили эру мыслящих машин, за то, что поразили и встревожили человечество, за то, что трансформировали настоящее и превзошли возможное, архитекторы ИИ стали человеком 2025 года по версии Time", — добавили в издании.Как отмечает АР, на обложке изображены восемь технологических лидеров: гендиректор Meta Марк Цукерберг, гендиректор AMD Лиза Су, гендиректор Tesla Илон Маск, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, гендиректор OpenAI Сэм Альтман, гендиректор подразделения DeepMind Google Демис Хассабис, гендиректор Anthropic Дарио Амодей и пионер в области искусственного интеллекта Фэй-Фэй Ли.