3 ноября 2023, 9:45

Украина подписала международную декларацию по ИИ — Минцифра

В декларации есть информация о всех последних исследованиях в области ИИ, о потенциальных рисках технологии, таких как потеря контроля и потенциальные негативные последствия использования.
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