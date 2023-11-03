В декларации есть информация о всех последних исследованиях в области ИИ, о потенциальных рисках технологии, таких как потеря контроля и потенциальные негативные последствия использования.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 10:15
Китай и США проведут переговоры о контроле над ядерным оружием — The Wall Street
- Связь | Сегодня, 9:45
Украина подписала международную декларацию по ИИ — Минцифра
- Технологии | Сегодня, 9:15
Группа республиканцев в Конгрессе США призывает предоставить Украине ATACMS
- Технологии | Сегодня, 8:45
Какие уроки войны в Украине изучили ХАМАС и Израиль
- Интернет | Сегодня, 8:15
BALLOON СЛОТ правила игры
- Бизнес | Вчера, 14:45
Стало відомо, яка зарядна станція EcoFlow найбільш популярна у користувачів
- Технологии | Вчера, 14:15
В новому пакеті військової допомоги від Німеччини два радари TRML-4D
- Технологии | Вчера, 13:45
США уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету во время теста
- Технологии | Вчера, 13:15
Трифазна система енергонезалежності EcoFlow PowerOcean доступна в Україні
Последние материалы
- Интервью | Позавчера, 23:38
Сервіси від ІТ-дистриб'ютора: як BAKOTECH допомагає максимізувати віддачу ІТ-інвестицій
- Фотогалереи | 30 октября, 21:43
Розпочинається черговий тренінг українських фахівців на ППО "Patriot"
- Фотогалереи | 28 октября, 8:35
Начались военные учения сухопутных войск ВС Ирана
- Фотогалереи | 22 октября, 18:03
Гра Marvel’s Spider-Man 2 з українськими локаціями
- Фотогалереи | 22 октября, 17:58
Ракетный комплекс "Амулет" на шасси внедорожника HMMWV
- Фотогалереи | 18 октября, 14:32
Штучний інтелект показав Київ майбутнього
- Фотогалереи | 18 октября, 14:24
Бійці ГУР МО України отримати шість бортів "Лелека-100"
- Фотогалереи | 14 октября, 21:29
Варшава відновить Саксонський палац, зруйнований німцями у Другу світову
- Обзоры | 11 октября, 8:04
Процесорний кулер be quiet! Pure Rock LP - для найкомпактніших ПК
Популярные новости
- Бизнес | Вчера, 11:15
EcoFlow пропонує знижку до 20% на популярні моделі своїх зарядних станцій 5.00
- Интернет | Сегодня, 8:15
BALLOON СЛОТ правила игры 5.00
- Технологии | Вчера, 13:15
Трифазна система енергонезалежності EcoFlow PowerOcean доступна в Україні 5.00
- Бизнес | Позавчера, 9:15
Вinance повідомляє про призначення Кирила Хом'якова головою регіону CEE та Центр 5.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
Китай и США проведут переговоры о контроле над ядерным оружием — The Wall Street 0.00
- Связь | Сегодня, 9:45
Украина подписала международную декларацию по ИИ — Минцифра 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:15
Группа республиканцев в Конгрессе США призывает предоставить Украине ATACMS 0.00
- Технологии | Сегодня, 8:45
Какие уроки войны в Украине изучили ХАМАС и Израиль 0.00
- Бизнес | Вчера, 14:45
Стало відомо, яка зарядна станція EcoFlow найбільш популярна у користувачів 0.00