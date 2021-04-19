TSMC предупредила о влиянии политических рисков на доступность оборудования

По сложившейся практике, допущенные к американским фондовым площадкам эмитенты упоминают в годовых отчётах риски, которые способны негативно влиять на их бизнес.
TSMC впервые в таком документе сослалась на возможные последствия торговых войн, которые выразятся в проблемах с поставками технологического оборудования и материалов.
Об этом сообщает агентство Bloomberg, уже изучившее профильный документ TSMC. Самое меньшее зло — это рост цен на оборудование, а в худшем варианте можно будет говорить о недоступности каких-то позиций для заказа. В данном контексте компания зависит от поставок из США технологического оборудования Applied Materials и Lam Research. Ещё в прошлом году компания выразила озабоченность по поводу доступности расходных материалов из-за санкций.
TSMC попала под перекрёстный огонь санкций, когда лишилась права обслуживать компанию Huawei. Её место быстро заняли другие клиенты, но этому предшествовал резкий рост закупок продукции со стороны Huawei, который нарушил баланс на рынке, в значительной степени поспособствовав развитию дефицита компонентов.
Китайская сторона готовит ответные санкции. Один из законопроектов подразумевает взыскание в судебном порядке ущерба с зарубежных компаний, которые посредством санкций наносят вред субъектам китайской экономики. TSMC вполне может стать ответчиком по такому делу. Компания сейчас вкладывает огромные средства в развитие производства, и отвлекать материальные ресурсы на судебные разбирательства ей не хотелось бы.
(С) 3dnews