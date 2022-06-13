В России заявили о готовности нанести удар по США

Москва заявила о том, что «крайне негативно» оценила новый пакет военной помощи США для Украины.
Как заявил военный политолог страны-оккупанта Александр Перенджиев, если США решат поставлять Украине оружие, способное достигать целей на территории России, страна вынуждена будет нанести удар по территории Штатов, чтобы не допустить осуществление поставки.
Также информацию о готовности России ударить по США подтвердил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Расцениваем мы это сугубо негативно… США во главе группы государств занимается целенаправленной накачкой киевского режима вооружениями, — это очевидная вещь", — заявил Рябков