В России заявили о готовности нанести удар по США

13 июня 2022, 9:15

Москва заявила о том, что «крайне негативно» оценила новый пакет военной помощи США для Украины.

Как заявил военный политолог страны-оккупанта Александр Перенджиев, если США решат поставлять Украине оружие, способное достигать целей на территории России, страна вынуждена будет нанести удар по территории Штатов, чтобы не допустить осуществление поставки.Также информацию о готовности России ударить по США подтвердил замглавы МИД России Сергей Рябков."Расцениваем мы это сугубо негативно… США во главе группы государств занимается целенаправленной накачкой киевского режима вооружениями, — это очевидная вещь", — заявил Рябков