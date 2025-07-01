Оборонные подрядчики США под угрозой кибератак Ирана

1 июля 2025, 8:15

Объекты критической инфраструктуры должны сохранять бдительность в отношении потенциальных атак со стороны Ирана, причем особому риску подвержены оборонные подрядчики.

Об этом сообщается в заявлении Агентства кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA). «Компании оборонно-промышленной базы, особенно те, которые имеют доли или отношения с израильскими исследовательскими и оборонными фирмами, подвергаются повышенному риску», - говорится в документе.



При этом, в Агентстве отметили, что в настоящее время нет никаких признаков скоординированной кампании вредоносной киберактивности в США, которую можно было бы приписать Ирану.