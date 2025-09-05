QNAP сделает Qsirch бесплатным и улучшит алгоритмы поиска на базе ИИ

5 сентября 2025, 9:45

Компания QNAP объявила, что с 1 октября 2025 года все функции Qsirch станут доступны каждому пользователю без дополнительной платы, таким образом программа лицензирования Qsirch Premium будет упразднена.

Также будет представлена Qsirch версии 6.0 со значительными обновлениями функций на базе искусственного интеллекта.

Qsirch обеспечивает быстрый и точный полнотекстовый поиск файлов внутри QNAP NAS, а также интеллектуальную фильтрацию на базе ИИ для эффективного управления данными и доступа к ним.Qsirch 6.0 — языковые модели и многопоточные диалогиБольшие языковые модели (LLM), такие как DeepSeek и Gemma будут интегрированы с поиском для RAG (Retrieval-Augmented Generation — генерация, дополненная поиском);Возможности многопоточных диалогов RAG;Отсутствие лицензионных ограничений — обновитесь до Qsirch 6.0, чтобы бесплатно использовать все премиум-функции.Помимо поддержки облачных LLM, Qsirch 6.0 позволит разворачивать локальные LLM на высокопроизводительных моделях NAS QNAP, оснащенных определенными графическими процессорами, чтобы обеспечить более надежную защиту конфиденциальности и более высокую производительность семантического поиска — идеальное решение для создания эффективных и безопасных платформ управления знаниями на базе ИИ.Qsirch 5.3.3 — все премиум-функции бесплатно без обновления ОСДля пользователей, которые ещё не обновились до QTS 5.x и Qsirch 6.0, QNAP выпустит версию приложения Qsirch 5.3.3 в конце августа 2025 года, которая снимает лицензионные ограничения без необходимости обновления ОС.