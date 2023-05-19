QNAP представляет решение для резервного копирования WordPress

19 мая 2023, 13:15

QNAP представляет безлицензионное универсальное решение для резервного копирования WordPress.

Компания QNAP представляет безлицензионное универсальное решение на основе приложения MARS для резервного копирования и восстановления WordPress, системы управления сайтами, которая используется около 40% веб-ресурсов в мире. Применение MARS и сетевого накопителя QNAP поможет надежно реализовать резервное копирование, восстановление и перенос сайтов на базе WordPress в кратчайшие сроки.

Бесплатное программное обеспечение QNAP MARS поможет выполнять пакетное резервное копирование файлов и базы данных WordPress, в том числе по расписанию на основе частоты обновления веб-сайта, что не только снижает затраты и сложность резервирования, но и предотвращает последствия случайного или злонамеренного изменения данных. Резервные копии можно использовать для любого хоста WordPress, что делает восстановление и миграцию сайта более быстрым и простым.Сетевые накопители QNAP предлагают набор готовых инструментов, чтобы обеспечить надежное хранилище данных и предотвратить последствия кибератак или сбоев оборудования. Моментальные снимки с несколькими версиями эффективно снижают угрозы случайного изменения файлов и воздействия вредоносных программ. Защиту от неисправности дисков и непрерывную доступность данных обеспечивают отказоустойчивые RAID-массивы. Возможности резервного копирования по мере роста веб-сайта повышаются при масштабировании емкости NAS путем подключения дисковых модулей расширения или ресурсов других сетевых хранилищ QNAP.