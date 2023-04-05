Новое приложение QNAP MARS для резервного копирования Google Фото

5 апреля 2023, 13:45

Компания QNAP присоединилась к партнерской программе Google Фото и представила новое решение для резервного копирования фотографий и видео — MARS (Multi-Application Recovery Service).

Приложение MARS выполняет резервное копирование файлов из Google Фото на сетевые накопители QNAP, чтобы сэкономить ограниченное место как в облачном сервисе, так и на связанных с ним устройствах, при этом не требуется какая-либо абонентская плата.Для работы приложения потребуется только ввести данные учетной записи Google. После первого резервного копирования из Google Фото на NAS можно настроить автоматическое резервное копирование по расписанию, а также ежедневно, еженедельно или ежемесячно, чтобы регулярно освобождать ограниченное пространство для хранения файлов в Google Фото, которые чаще всего загружаются туда с мобильных устройств, которые также могут иметь небольшой размер памяти.Сетевые накопители QNAP объединяют в себе различные решения для хранения и резервного копирования данных с гибкой масштабируемостью емкости за счет замены дисков на более вместительные или подключения дополнительных модулей расширения. Поддерживается создание отказоустойчивых RAID-массивов, которые снижают вероятность потери данных из-за сбоев дисков, а моментальные снимки, стандартная функция QNAP NAS, эффективно защищают файлы от случайного изменения, удаления или блокировки вредоносными программами.