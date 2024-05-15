QNAP выпустила NetBak PC Agent — бесплатное решение для резервного копирования

15 мая 2024, 10:15

Компания QNAP официально представила безлицензионное решение NetBak PC Agent для полного резервного копирования систем под управлением Windows.

Утилита работает в связке с приложением Hyper Data Protector, которое должно быть установлено на NAS и поддерживает резервное копирование конечных устройств, таких как виртуальные машины, компьютеры и серверы Windows.

Пользователям утилиты NetBak Replicator рекомендуется перейти на NetBak PC Agent, чтобы получить современный пользовательский интерфейс и блочное резервное копированием всей системы, отдельных дисков, папок или файлов. Помимо обновлений формата резервного копирования, NetBak PC Agent поддерживает следующие новые функции:Откат до «голого железа»: восстановление полной системы ПК/сервера путем создания загрузочного USB-диска.Синтетическое добавочное резервное копирование: сокращает время резервного копирования/восстановления, что повышает эффективность инфраструктуры и производительность пользователей, а также помогает поддерживать целостность данных за счет сокращения RTO и RPO (целевое время восстановления и целевая точка восстановления).Обозреватель резервных копий в Hyper Data Protector: вы можете найти и восстановить определенную папку или файл из различных версий резервных копий.Резервное копирование по расписанию: после того как пользователи установили правила резервного копирования, всё остальное сделает NetBak PC Agent.Место назначения для восстановления резервной копии системы: поддерживается как локальное, так и удаленное резервирование.NetBak PC Agent упрощает задачи резервного копирования и значительно экономит время резервного копирования/восстановления не только для ИТ-специалистов, но и для пользователей-владельцев NAS. Утилита решает проблемы традиционных сценариев резервного копирования, обеспечивая глобальную дедупликацию, планирование резервного копирования.Системные требования:NAS на базе x86 (Intel или AMD) с 4 ГБ оперативной памяти (или больше) и операционной системой QTS 4.5.4 (или новее) или QuTS Hero h4.5.4 (или новее).Поддерживаемые операционные системы:Windows 10, Windows 11, Windows® Server 2016, 2019, 2022.