Обновленное мобильное приложение QNAP Qfile Pro

19 сентября 2023, 13:15

Компания QNAP выпустила мобильное приложение Qfile Pro для iOS и Android с расширенными функциями резервного копирования, быстрого просмотра и обмена файлами. В дальнейшем будут добавлены новые возможности, такие как вкладка «Недавно» и интеграция с сервисом синхронизации Qsync.

Ключевые возможности Qfile Pro:Автоматическое резервное копирование мобильных фотографий и видео в соответствии с пользовательскими настройками;Управление файлами на сетевом накопителе: просмотр, предоставление доступа и передача файлов с NAS;Безопасные и простые соединения к файлам на сетевом накопителе через облачный сервис myQNAPcloud без настройки UPnP или переадресации портов на маршрутизаторах;Вкладка «Центр передачи файлов» для проверки ссылок общего доступа, открытых папок и списка пользователей. Также предусмотрены гибкие настройки разрешений доступа.Списки недавно использованных и удаленных файлов;Интеграция с Qsync для синхронизации папок NAS с мобильными устройствами будет добавлена в ближайших версиях.Qfile Pro уже доступно для загрузки в App Store и Google Play.