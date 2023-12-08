QNAP дополнила мобильное приложение Qfile Pro функцией синхронизации файлов

8 декабря 2023, 13:15

Компания QNAP выпустила обновленное мобильное приложение Qfile Pro v4.1, в которое интегрирована синхронизация файлов из сервиса Qsync Pro, чтобы управлять содержимым NAS и выполнять резервное копирование в одном приложении.

Доступное для Android и iOS, Qfile Pro включает широкие возможности резервного копирования, в том числе автоматическое резервирование фотографий, видео и других файлов со смартфонов и планшетов на NAS, а также двустороннюю синхронизацию с сервисом Qsync Pro для поддержания актуальности файлов на сетевом хранилище и пользовательских устройствах. Также Qfile Pro реализует полноценный доступ к файлам на NAS, просмотр миниатюр фотографий и документов, а также удобный обмен безопасными ссылками.Изменения в сервисе Qsync Pro

Мобильное приложение Qsync Pro перестает получать обновления и техническую поддержку с 30 апреля 2024 года. При этом QNAP продолжит контролировать безопасность приложения.

Qsync Pro по-прежнему можно использовать, если загрузить из магазинов приложений до 30 апреля 2024 года.

Пользователям Qsync Pro рекомендуется перейти на Qfile Pro для синхронизации мобильных устройств с папками NAS.