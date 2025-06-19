Украина разработает собственную большую языковую модель ИИ до конца 2025 года

19 июня 2025, 9:45

LLM будет работать на украинском языке, сообщил министр цифровой трансформации.

Модель будет учиться на уникальном массиве украинских данных, она – необходимое условие для сохранения данных и важный шаг к цифровой независимости.Ключевые преимущества украинской LLM:

Качество. Модель будет учиться на украинских данных и будет понимать наш контекст.

Стоимость. ИИ будет доступнее и дешевле для украинских пользователей.

Безопасность. Данные будут храниться в Украине и будут защищены для государства и обороны.



Первую версию модели планируется представить до конца 2025 года. Она станет доступна госучреждениям, университетам, ученым, общественным организациям и бизнесу.



Известно, что украинский оборонный кластер Brave1 создал новое технологическое ИИ-решение, повышающее эффективность и точность ударов по врагу.