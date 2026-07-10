Искусственный интеллект начал массово скупать старые книги

В Германии компании, разрабатывающие языковые модели, начали массово скупать старые печатные издания для обучения нейросетей. Антиквары предупреждают: многие книги после оцифровки фактически уничтожаются, что может поставить под угрозу часть культурного наследия.
По данным немецких СМИ, книжные магазины, специализирующиеся на редких изданиях, столкнулись с резким ростом спроса. Компании, работающие с ИИ, массово скупают научные, исторические, юридические, экономические и лингвистические издания.
Эти книги ценны тем, что содержат языковые особенности и исторические формы речи, которых почти нет в открытом интернете, но которые важны для обучения современных языковых моделей.
После того как большинство доступных интернет–текстов уже было использовано для обучения нейросетей, разработчики начали искать новые источники данных.
Ранее издание The Washington Post сообщало, что американская компания Anthropic в рамках проекта Panama приобрела и оцифровала миллионы печатных книг. Чтобы ускорить процесс, с изданий срезали переплеты, после чего книги разбирали на отдельные страницы для сканирования. Именно поэтому эксперты опасаются, что подобная практика теперь распространяется и на европейский рынок.
Владельцы немецких антикварных магазинов сравнивают происходящее с «золотой лихорадкой» и опасаются, что многие книги навсегда исчезают с рынка.
При этом в США принцип fair use («добросовестное использование») в ряде случаев позволяет оцифровывать купленные книги без согласия правообладателей. Это остается одной из главных причин споров между издателями и разработчиками ИИ.
Эксперты опасаются, что массовая скупка приведет к исчезновению части печатного наследия, особенно книг 1970–х годов и более поздних изданий, которые часто не имеют цифровых копий. После освоения открытых интернет–данных ИИ все активнее обращается к аналоговым архивам, что усиливает дискуссию о сохранении редких книг и защите авторских прав.
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