В Южной Корее создали нейросеть для предсказания преступлений

Dejaview сканирует людей по камерам, учитывает время, место и старые данные для предупреждения преступлений. Общенациональный проект стартует в следующем году.
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