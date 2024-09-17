17 сентября 2024, 8:15

В Южной Корее создали нейросеть для предсказания преступлений

Dejaview сканирует людей по камерам, учитывает время, место и старые данные для предупреждения преступлений. Общенациональный проект стартует в следующем году.


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