Отпечатки пальцев не являются абсолютно уникальными, — исследование

15 января 2024, 12:15

Команда Колумбийского университета с помощью нейросетей проанализировала 60,000 пар отпечатков.

Исследование выявило существенные сходства между отпечатками разных пальцев у одного и того же человека. Точность определения совпадения для отдельных пар достигла 77%, что подрывает идею полной уникальности каждого отпечатка.



Ученые считают, что их открытие может быть полезно в криминалистике, особенно при расследовании старых дел, где отпечатки на месте преступления могут принадлежать разным пальцам. Это также может помочь предотвратить ошибки и защитить невиновных людей.