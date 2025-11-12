Только 9% украинцев используют ИИ — исследование Microsoft

12 ноября 2025, 10:15

В отечете компании сказано, что ИИ — это технология, которая распространяется быстрее всего в истории человечества.

С момента появления ИИ, менее чем за три года, его инструментами воспользовались более 1,2 млрд человек, что превышает темпы внедрения интернета, компьютеров и даже смартфонов.

Однако пока эта технология распространяется неравномерно: использование ИИ на Глобальном Севере примерно вдвое превышает использование на Глобальном Юге. Почти 4 млрд человек — половина мира — до сих пор не имеют базовых навыков, необходимых для использования ИИ.Что касается разработок ИИ-технологий, Microsoft тут выделяет только семь стран: США, Китай, Францию, Южную Корею, Великобританию, Канаду и Израиль. Отмечается, что Китай в своих разработках отстает от США менее чем на шесть месяцев. При этом на эти две страны приходится 86% мировой мощности центров обработки данных.Самые высокие темпы внедрения ИИ наблюдаются в ОАЭ (59,4%), Сингапуре (58,6%), Норвегии (45,3%) и Ирландии (41,7%). Украина с 9,1% делит 92-93 места с Таиландом.