Microsoft Ventures объявил глобальный поиск стартапов, которые изменят ИИ

11 октября 2017, 12:15

Microsoft Ventures, в сотрудничестве с Madrona Venture Group, Notion Capital и Vertex Ventures Israel, объявил о глобальном конкурсе Innovate.AI.

Цель конкурса – найти новые стартапы, которые развивают будущее искусственного интеллекта (ИИ). В общей сложности фонд составляет $ 3,5 млн. венчурного финансирования и $ 2 млн. по кредитам Azure.

С сегодняшнего дня стартапы, которые используют ИИ для "умных" приложений, сервисов или платформ, могут отправлять заявки через веб-сайт Microsoft Ventures. Таким образом они смогут соревноваться за один из четырех призов. В регионах проведения конкурса (Северной Америке, Европе и Израиле) будет выбран финалист, который получит 1 млн долларов венчурного финансирования и $ 500 тыс. по кредитам Azure. Четвертый приз получит конкурсант, чей проект наилучшим образом использует ИИ для благополучия общества. Премия «AI for Good» состоит из $ 500 тыс. от Microsoft Ventures и $ 500 тыс. по кредитам Azure.

«В Microsoft видят будущее в развитии технологий ИИ», – говорит Награй Кашьяп, вице-президент корпорации, глава Microsoft Ventures. «Мы рады запустить этот конкурс с сильной группой венчурных капиталистов, которая признает важность этих технологий для увеличения изобретательности и инноваций в области ИИ».

Один из основных принципов Microsoft – развитие технологий ИИ таким образом, чтобы они стали более доступным и полезными. Поэтому компания сосредоточила внимание на стартапах, которые считают ИИ одним из решающих факторов в развитии бизнеса и общества. Microsoft Ventures помогает использовать потенциал ИИ: возможности максимизировать эффективность, сохранить безопасность и помочь решить некоторые из самых сложных проблем общества.

«Стартапы уже могут создавать предприятия на основе ИИ на уровне платформ и приложений», – комментирует С. Сомасегар, управляющий директор Madrona Venture Group. «С использованием новых платформ ИИ, можно развивать не просто успешный бизнес, а такой, который позитивно влияет на общество. Как партнеры мы каждый день стараемся способствовать инновациям. Поэтому мы рады работать с Microsoft Ventures для совместного поиска команд, которые построят новое поколение интеллектуальных приложений».

Заявки будут приниматься с 10 октября по 31 декабря 2017 года в трех регионах: Европе (ЕС), Израиле и Северной Америке (Канада, Мексика и США). Компании имеют право подать заявку, если они привлекли менее 4 млн долларов США в виде совместного финансирования акций и/или займов в день подачи заявки. Также, компании должны представить продукт, услугу или платформу, которая использует или намеревается использовать ИИ.

«Предприятиям всегда приходилось бороться за жизнь в конкурентной среде, но в 2017 давление выросло. ИИ внедряется в каждую отрасль чрезвычайно быстро», – говорит Хрисантос Хрисанту, партнер Notion Capital. «В результате партнерства с Microsoft Ventures мы надеемся найти стартапы с использованием ИИ, которые помогут переопределить целые отрасли промышленности».

В одном регионе пройдут регистрацию до 10 полу-финалистов. Чтобы выиграть приз в своем регионе – 1 миллион долларов – каждый из участников лично применит свои инновационные разработки. Дополнительный плюс для стартапов-победителей – конкуренция с сильными компаниями и потенциальное финансирование от региональных партнеров. Весь список правил и рекомендаций, а также детальную информацию о конкурсе можно найти на странице приложения Microsoft Ventures.