Барселона строит гигантскую "фабрику ИИ"

28 января 2026, 10:15

Барселона расширяет «фабрику ИИ» на базе суперкомпьютера MareNostrum 5 в кампусе Политехнического университета Каталонии.

Проект AI Factory Barcelona с бюджетом около 129 млн евро, контракт на который получили Telefónica и Fujitsu, должен сделать город одним из ключевых ИИ-центров в Европе. Расширенную инфраструктуру для задач ИИ планируют ввести в эксплуатацию в первой половине 2026 года.Фабрика ИИ создаётся для демократизации доступа к передовым вычислительным ресурсам: мощности MareNostrum 5 и сопутствующих систем будут доступны стартапам, малому и среднему бизнесу, исследовательским группам и госструктурам через специальные программы и отбор проектов.