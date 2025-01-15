Француженка потеряла €830 тысяч из-за романа с Брэдом Питтом, которого создал ИИ

15 января 2025, 12:15

В 2023 году 55-летняя Енн, которая была на грани развода, создала аккаунт в соцсетях. Мошенники с помощью ИИ создали ряд фото якобы Брэда Питта и завоевали доверие француженки.

Они уверяли, что голливудскому актеру нужны деньги на лечение почек, а его счета якобы заморожены из-за бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли.Таким образом мошенники выманили €830 тысяч. Енн поняла, что стала жертвой обмана спустя полтора года, узнав о реальном романе Брэда Питта с Инес де Рамон.Эта история вызвала бурную реакцию в соцсетях, а на саму жертву обрушилась волна буллинга. Из-за этого французский телеканал TF1 был вынужден удалить сюжет о мошеннической схеме.