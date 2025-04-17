Бельгия и Италия предоставили Украине помощь на восстановление энергетики

17 апреля 2025, 13:15

Бельгия предоставит Украине €150 млн в рамках новой международной технической помощи – «Бельгийская инициатива поддержки восстановления Украины» (BE-Relieve Ukraine), которая будет действовать до 2028 года.

Средства будут направлены на восстановление и поддержание критической инфраструктуры, подготовку к зиме, а также создание инклюзивной среды. Среди объектов - Черниговская и Киевская области, а также город Киев.Италия перечислила €25 млн — первый транш в рамках инициативы на сумму €200 млн, которая софинансируется Европейским банком реконструкции и развития. Это также часть пакета итальянской помощи на сумму €125 млн, направленного на энергетическую безопасность и восстановление Украины.