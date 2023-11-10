Проведена первая в истории пересадка человеку целого глаза

10 ноября 2023, 11:45

Команда хирургов медцентра при Нью-Йоркском университете провела первую в мире пересадку целого глаза и части лица 46-летнему военному ветерану из Арканзаса, перенесшему на работе поражение электрическим током высокого напряжения.

Аарон Джеймс потерял левый глаз, нос, губы, передние зубы, часть левой щеки и подбородок до кости после случайного соприкосновения с проводом под напряжением, пишет Reuters.Операция, которая была проведена 27 мая 2023 года, длилась более 20 часов, в ней принимали участие более 140 хирургов, медсестер и других медработников. Сначала врачи планировали трансплантировать орган только по косметическим соображениям. Однако с момента операции прошло 6 месяцев, и за это время удалось зафиксировать положительные признаки: в частности, в глазу хорошо функционируют кровеносные сосуды и сетчатка.