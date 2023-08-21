В США исследуют возможности трансплантации человеку донорских органов животных

21 августа 2023, 15:15

Хирурги медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете пересадили пациенту с мертвым мозгом почку свиньи.



Донорский орган функционирует уже месяц, и ученые намерены продолжать наблюдения.

Как пишет Associated Press, реципиентом стал Морис «Мо» Миллер из штата Нью-Йорк, скончавшийся от рака мозга. Семья усопшего пожертвовала его тело для эксперимента, так как при жизни мужчине нравилось помогать другим.«Он будет в медицинских книгах и будет жить вечно», — отметила сестра Мориса.Предыдущие попытки ксенотрансплантации (трансплантации от животного человеку) терпели неудачу, поскольку иммунная система людей атаковала чужеродную ткань.Теперь исследователи используют генетически модифицированных свиней, чтобы их органы лучше соответствовали человеческим телам.