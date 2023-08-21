В США исследуют возможности трансплантации человеку донорских органов животных

Хирурги медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете пересадили пациенту с мертвым мозгом почку свиньи.
Донорский орган функционирует уже месяц, и ученые намерены продолжать наблюдения.
Как пишет Associated Press, реципиентом стал Морис «Мо» Миллер из штата Нью-Йорк, скончавшийся от рака мозга. Семья усопшего пожертвовала его тело для эксперимента, так как при жизни мужчине нравилось помогать другим.
«Он будет в медицинских книгах и будет жить вечно», — отметила сестра Мориса.
Предыдущие попытки ксенотрансплантации (трансплантации от животного человеку) терпели неудачу, поскольку иммунная система людей атаковала чужеродную ткань.
Теперь исследователи используют генетически модифицированных свиней, чтобы их органы лучше соответствовали человеческим телам.