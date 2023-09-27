5-летней девочке трансплантировали почку от самого молодого донора в Украине

27 сентября 2023, 8:45

Снежана из Сколевщины с 2018 года лечится от почечной недостаточности.

У нее диагностировали гемолитико-уремический синдром, сообщили в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре.С 11-ти месяцев девочка находилась на ежедневном перитонеальном диализе, и единственным спасением была трансплантация почки.Шанс на выздоровление подарили родители 9-месячного ребенка, согласившиеся на донорство, когда у него констатировали смерть мозга. Операция прошла успешно — почка заработала на операционном столе.