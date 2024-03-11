Уникальна операция: мужчине пришили донорские женские руки

11 марта 2024, 15:15

В октябре в 2020 году Радж Кумар, 45-летний бывший художник из Индии, попал под поезд, когда ехал на велосипеде. Он чудом выжил, но остался без рук.

В январе 2024 в больнице имени сэра Ганги Рама Раджу провели новаторское хирургическое вмешательство по пересадке донорских рук.Посмертным донором стала школьный администратор Мина Мехта, которая ещё при жизни дала согласие на трансплантацию своих органов.12 часов бригада хирургов проводила операцию, подсоединяя каждую артерию, мышцу, сухожилие и нерв.Наконец 7 марта Радж выписался из больницы. Доктор Махеш Мангал, проводивший операцию, объяснил, что после пересадки мужчине придется пожизненно принимать иммунодепрессанты и лекарства против отторжения.Однако уже через несколько месяцев Радж снова сможет полностью почувствовать свои руки, двигать запястьями и кистями, испытывать такие ощущения, как боль, тепло.