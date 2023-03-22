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22 марта 2023, 8:45
Французская компания разработала велосипед на жидком водороде
При скорости 25 км/ч одного баллона водорода хватает на 150 км. Цена такого велосипеда — €5 690.
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