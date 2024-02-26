Украинские хирурги впервые пересадили кость из голени в челюсть

26 февраля 2024, 10:15

25-летний военный Андрей Грушко получил ранение в марте 2022 года. Вражеский осколок раздробил ему челюсть.

Сначала хирурги установили Защитнику титановый имплант, но он не прижился. Поэтому было решено заменить недостающий фрагмент челюсти собственной костью Андрея, сообщили в реабилитационном центре "Несокрушимые".Это одна из самых тяжелых операций в челюстно-лицевой хирургии. Чтобы кость прижилась, нужно ювелирно соединить множество маленьких сосудов толщиной с волос. Операция длилась 14 часов. Кость прижилась.Впервые украинские хирурги провели подобное вмешательство без помощи иностранных коллег.