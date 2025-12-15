LG представить технологію мобільності на основі ШІ на CES 2026

15 декабря 2025, 12:15

LG Electronics (LG), світовий лідер у галузі мобільних технологій, планує представити свою нову платформу AI Cabin на виставці CES 2026 у Лас-Вегасі (6–9 січня).



Ця інноваційна автомобільна система, розроблена для роботи на високопродуктивних обчислювальних системах (HPC), використовує генеративний штучний інтелект і працює на базі Snapdragon Cockpit Elite від Qualcomm Technologies, Inc.



LG вперше представить платформу AI Cabin на своєму закритому показі під час майбутньої виставки CES, де гості зможуть протестувати цифрову кабіну з підтримкою цієї платформи й ознайомитися з автомобілем, керованим штучним інтелектом (AIDV) — новою мобільною парадигмою, що виходить за межі концепції програмно-керованого автомобіля (SDV).

Платформа AI Cabin застосовує генеративні моделі штучного інтелекту, такі як візуально-мовні моделі (VLM), великі мовні моделі (LLM) та моделі генерації зображень, до автомобільної інформаційно-розважальної системи (IVI) LG, відкриваючи двері в нову еру інтелектуального, контекстно-орієнтованого водіння.Використовуючи високопродуктивні обчислювальні можливості Snapdragon Cockpit Elite, всі операції штучного інтелекту обробляються на пристрої та всередині автомобіля, не потребуючи зв'язку із зовнішніми серверами. Це забезпечує більш стабільну роботу в режимі реального часу, а також підвищує рівень конфіденційності й безпеки даних, усуваючи ризики, пов'язані з хмарними технологіями.Платформа AI Cabin аналізує дорожні обставини та стан водія, використовуючи дані з внутрішніх і зовнішніх камер автомобіля, що дозволяє надавати персоналізовану допомогу в режимі реального часу. Наприклад, якщо сусідній автомобіль починає перелаштовуватись, а система виявляє, що водій ще цього не помітив, платформа може завчасно подати спеціальне попередження: "Попереду автомобіль перелаштовується. Будь ласка, стежте за дорогою та їдьте обережно".Крім того, платформа підтримує створення персоналізованих інформаційно-розважальних інтерфейсів користувача, які адаптуються до зовнішніх умов. Якщо водій слухає музику в сніжний вечір, система може створити відповідний фон для екрана відтворення музики, наприклад, сніг, що падає між ліхтарями або святково прикрашене містечко, і запропонувати контекстні рекомендації, такі як: "Сьогодні прекрасна сніжна ніч. Чи рекомендувати вам пісні на зимову тематику?"Раніше цього року на виставці CES 2025 компанії LG і Qualcomm Technologies продемонстрували результати своєї співпраці, представивши платформу HPC — високопродуктивне обчислювальне рішення, що поєднує інформаційно-розважальну систему IVI та передові системи допомоги водієві (ADAS) в одному блоці управління. Створена на базі Snapdragon Ride Flex System-on-Chip (SoC) від Qualcomm Technologies, ця платформа об'єднує різні функції автомобіля в одному контролері, що отримало високу оцінку за поєднання економічності й продуктивності."Спираючись на наші перевірені технології та глобальну довіру, ми продовжимо розширювати партнерство з такими інноваційними компаніями, як Qualcomm Technologies, щоб розвивати подальшу мобільність — від SDV до AIDV, — сказав Еун Сеок-Хюн, президент компанії LG Vehicle Solution. — Завдяки платформі AI Cabin ми створюємо такі засоби мобільності, які не тільки розуміють водіїв, але й проактивно реагують на їхні потреби й уподобання, роблячи кожну поїздку унікальною та персоналізованою".