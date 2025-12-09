LG продемонструє "горячі" рішення на базі ШІ на CES 2026

9 декабря 2025, 13:15

Компанія LG Electronics (LG) запрошує глядачів з усього світу долучитися до пресконференції LG World Premiere, яка відбудеться 5 січня о 08:00 за тихоокеанським часом (PST) у Mandalay Bay Convention Center у Лас-Вегасі, штат Невада.

Під гаслом виставки CES 2026 «Інновації, які відчувають вас», LG поділиться своїм баченням покращення повсякденного життя завдяки турботливому штучному інтелекту (Affectionate Intelligence), який забезпечує гармонійний і бездоганний досвід для користувачів.У присутності світових медіа компанія LG представить портфоліо рішень на базі штучного інтелекту, які поєднують першокласні пристрої та сервіси з передовими ШІ-технологіями. Компанія трансформує свої продукти в інтелектуальні рішення, створені для розширення змістовної взаємодії між пристроями, людьми та просторами. Ця еволюція охоплює все – від дому до мобільності та міського середовища, що забезпечує більш комфортне та якісне життя.Проривні продукти, які будуть представлені та продемонстровані під час LG World Premiere, експонуватимуться протягом усієї виставки CES 2026 на стенді LG. Окрім найновіших продуктів і рішень від LG, відвідувачі матимуть змогу спробувати в дії різноманітні унікальні інновації з підтримкою ШІ, а також познайомитися з інтерактивними інсталяціями, що відповідають клієнтоорієнтованому баченню компанії та темі виставки.Трансляція LG World Premiere вестиметься у прямому етері на офіційному сайті LG, на YouTube-каналі LG Global та каналі LG Global X.