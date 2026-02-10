10 февраля 2026, 9:45

LG Electronics продемонструвала "Шанобливий інтелект" у дії на CES 2026

Під гаслом «Інновації, що відповідають вашим потребам» компанія LG Electronics представила простори, оснащені штучним інтелектом, де технології відчувають, думають і діють зі справжньою турботою.



Серед основних продуктів — домашній робот LG CLOiD, мобільні рішення на базі штучного інтелекту, телевізори нового покоління на базі штучного інтелекту, серед яких виділяється ультратонкий телевізор LG OLED evo W6 Wallpaper TV, а також серія LG SIGNATURE, яка відзначає своє десятиріччя та поєднує в собі новітні технології штучного інтелекту.



Інтерактивні зони — Living, Ride, Viewing, Entertainment і Mastery in Tune — демонстрували, як інновації LG гармонійно поєднують технології, дизайн і емоції у всіх сферах життя.



Компанія LG Electronics (LG) презентувала новітні рішення на базі штучного інтелекту на виставці CES® 2026 під гаслом «Інновації, що відповідають вашим потребам». Виставка була присвячена тому, як LG інтегрує технологію «Шанобливого інтелекту» в пристрої, рішення та середовища в домашніх, мобільних і побутових просторах.



На виставці CES 2026 компанія LG продемонструвала, як її системи штучного інтелекту відчувають умови, обробляють дані та виконують дії в реальних середовищах — те, що компанія описує як операційну модель «Відчувати – Думати – Діяти». Замість того щоб обмежувати штучний інтелект програмними інтерфейсами, LG застосовує його в роботах, побутовій техніці, автомобілях і телевізорах, забезпечуючи адаптивну, контекстно-орієнтовану роботу.



На виставці були представлені домашній робот LG CLOiD, побутова техніка на базі штучного інтелекту, автомобільні системи, телевізійні та розважальні платформи, а також преміальна лінійка LG SIGNATURE, яка відзначає своє десятиріччя.



Вхідна інсталяція In Tune



На вході відвідувачів зустрічає інсталяція In Tune — масштабна конструкція, що складається з 38 телевізорів LG OLED evo W6 (Wallpaper TV) товщиною всього 9 міліметрів. Екрани розташовані так, ніби вони парять у повітрі, й об'єднані в суцільне візуальне полотно. Коли окремі екрани об'єднуються в одне динамічне зображення, вони транслюють гасло «Інновації, що відповідають вашим потребам».



Зона Living in Tune: Zero Labor Home



Зона Living in Tune представила концепцію Zero Labor Home від LG — інтегровану екосистему, в якій домашній робот LG CLOiD, розумні пристрої та сервіси штучного інтелекту працюють синхронно, передбачаючи потреби користувачів і зменшуючи обсяг домашніх робіт.



У центрі експозиції знаходиться LG CLOiD, який демонструє роботу в трьох побутових середовищах:



Кухня — індивідуальне планування харчування для сім'ї з чотирьох осіб.



Вітальня — моніторинг стану здоров'я та допомога активним літнім людям.



Пральня — автоматизований догляд за одягом і речами.



LG CLOiD, розроблений як домашній спеціалізований робот зі штучним інтелектом, в основі якого лежать безпека та надійність, чудово працює в реальних побутових умовах. Під час демонстрації було підкреслено фізичні можливості LG CLOiD, зокрема спритність пальців і рухливість рук, а також його інтеграцію з платформою штучного інтелекту LG для дому ThinQ™. У цій зоні також представлені вдосконалені сервіси ThinQ UP і ThinQ Care. За допомогою злагодженої, проактивної підтримки, яку забезпечують ці рішення, будинок перетворюється на затишне середовище, яке розуміє і реагує на мінливі потреби мешканців.



У зоні також був представлений LG Actuator AXIUM™ — новий бренд роботизованих механізмів, орієнтованих на ринок робототехніки, що швидко зростає. Ці механізми поєднують двигуни, приводи та редуктори в компактні модулі, які функціонують як роботизовані з'єднання.



LG позиціонує AXIUM як платформу, оптимізовану за вартістю та продуктивністю, спираючись на свій досвід у проєктуванні двигунів для побутової техніки. Цей досвід у технології компонентів стане основою для забезпечення ключових конкурентних переваг у приводах, таких як легка й компактна конструкція, висока ефективність і високий крутний момент.



Зона Ride in Tune: мобільність на базі штучного інтелекту



Зона Ride in Tune представила бачення LG щодо програмно-визначених транспортних засобів і розумних систем у салоні автомобіля. Рішення LG на базі штучного інтелекту для автомобілів, які отримали нагороду CES 2026 Best of Innovation Award у категорії «Автомобільні розваги», демонструються за допомогою трьох основних систем:



Рішення для відображення інформації про рух — перетворює лобове скло на дисплей для відображення інформації про водіння в режимі реального часу та змішаної реальності під час автономної роботи.



Рішення для автомобільного бачення — використовує відстеження погляду, моніторинг водія та внутрішні датчики для визначення рівня уваги й стану пасажирів, що забезпечує адаптивну безпеку та персоналізовану взаємодію.



Рішення для розваг у автомобілі — підтримує передачу контенту між будинком і автомобілем і забезпечує зв'язок через бічні вікна автомобіля.



Разом ці модулі демонструють, як мультимодальна генеративна платформа штучного інтелекту від LG створює індивідуалізований, захопливий досвід протягом кожної подорожі.



Зона Viewing in Tune: екрани на базі штучного інтелекту



Зона Viewing in Tune була присвячена телевізійним і дисплейним технологіям LG.



Телевізор LG OLED evo Wallpaper TV забезпечує повну інтенсивність якості зображення нової технології Hyper Radiant Color Technology телевізорів LG OLED, підкреслюючи при цьому свій ультратонкий дизайн Wallpaper Design, що стало можливим завдяки бездротовому з'єднанню True Wireless. У цій зоні також представлено LG Gallery+, сервіс на базі webOS, який демонструє куровані твори мистецтва та зображення, підібрані на основі вподобань користувача.



Інтерактивні демонстрації функцій webOS AI, зокрема пошук зі штучним інтелектом, ШІ-консьєрж і голосове керування зі штучним інтелектом, показують, як системи обробки природної мови та рекомендації використовуються для управління контентом і налаштуваннями пристроїв.



LG також презентувала свої нові флагманські телевізори OLED evo G6 та Micro RGB evo, оснащені процесором α (Alpha) 11 AI Processor Gen3, який підтримує технологію Dual Super Upscaling для одночасної обробки двох типів масштабування зі штучним інтелектом. Це підвищує чіткість зображення, забезпечуючи природні та збалансовані зображення, що пропонують найвищий рівень чіткості та занурення. У цій зоні також представлений 136-дюймовий телевізор AM Micro LED TV AI, який слугує платформою для преміального контенту великого формату.



Entertainment in Tune: Ігри та аудіо



Зона Entertainment in Tune, створена у співпраці з Reddit, демонструвала дві ігрові конфігурації:



Консольні ігри з використанням OLED evo W6 та Aero Speaker



Ігри на ПК з використанням UltraGear OLED GX9, що підтримує подвійний режим (5K2K при 165 Гц та WFHD при 330 Гц) із ШІ-масштабуванням



Ці системи призначені для демонстрації бездротових OLED-дисплеїв LG, панелей із високою частотою оновлення й ігор з низькою затримкою завдяки ШІ-масштабуванню.



У студії xboom були представлені новітні аудіопродукти LG xboom, розроблені у співпраці з will.i.am:



LG xboom Stage 501 — для сценічних і концертних виступів



LG xboom Blast — великий портативний динамік



LG xboom Mini та LG xboom Rock — компактні динаміки для щоденного використання



У студії також працював The Lab featuring FYI.RAiDiO — інтерактивний радіопроєкт на базі штучного інтелекту, створений will.i.am. Відвідувачі могли спілкуватися з ШІ-ведучими, брати участь у тематичних передачах і долучатися до дискусій про музику, культуру та технології в режимі реального часу.



Зона Mastery in Tune: LG SIGNATURE



У зоні Mastery in Tune була представлена лінійка LG SIGNATURE, створена у співпраці з італійським брендом елітних меблів Poliform. Всі продукти демонструвались в мебльованому інтер'єрі.



Холодильник LG SIGNATURE використовує розмовний штучний інтелект на основі LLM для взаємодії природною мовою та для надання індивідуальних пропозицій. Холодильник LG SIGNATURE Smart InstaView оптимізує зберігання продуктів за допомогою ThinQ Food, який використовує внутрішню камеру для ідентифікації продуктів, що зберігаються, пропонує рецепти та рекомендує заміни на основі продуктів, що знаходяться всередині.



Духовка LG SIGNATURE Oven Range пропонує такі функції, як Gourmet AI, яка використовує камеру зі штучним інтелектом всередині духовки для ідентифікації понад 80 страв і автоматичного вибору ідеальних налаштувань приготування. Функція AI Browning контролює процес випікання хліба та надсилає повідомлення через застосунок ThinQ, коли він досягає заданого рівня готовності.



LG також створила спеціальний виставковий простір під назвою In Tune for Everyone, який пов'язує ESG-візію компанії «Краще життя для всіх». На виставці було представлено Comfort Kit, розроблений для того, щоб допомогти людям будь-якого віку та з будь-якими здібностями легше користуватися побутовою технікою LG, а також Easy-to-Read Books, розроблені для полегшення розуміння роботи приладів дітьми та людьми з особливостями розвитку.

