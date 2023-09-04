У Києві 6 вересня відкриють першу бібліотеку настільних ігор

4 сентября 2023, 11:15

Вона працюватиме на базі Центральної бібліотеки імені Шевченка на Берестейському проспекті, 25-А (раніше – проспект Перемоги). Щоб отримати доступ до ігрового фонду, потрібно буде зареєструватися читачем бібліотеки.

Загалом будуть доступні понад 125 ігор – від найпростіших до складних економічних стратегій, кажуть у КМДА. Наприклад, можна буде пограти в «Монополію», «Прадавній жах» і карткову гру «ЗСУ. Armed forces of Ukraine».Це пілотний проєкт, який планують розширити й на інші бібліотечні простори міста.