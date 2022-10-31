31 октября 2022, 10:15

Обсерваторія сонячної динаміки NASA зафіксувала "усмішку" Сонця

Звичайно, "усмішка", яку помітно на зображені, не є справжньою.

Те, що ми бачимо, — це корональні діри (темні плями), де швидкі спалахи сонячного вітру вириваються у космос, пояснили в NASA.
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