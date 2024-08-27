27 августа 2024, 8:45

Укрпошта представила нову марку "Хвилина мовчання"

На марці зображені ілюстрації художника з Донецька Сергія Майдукова "Марсове поле. Львів" (2023) та "Меморіал на Майдані Незалежності. Київ" (2024).


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